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Новости

Новости

17 февраля, 23:45

Новости

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века

"Мой район. Новости": тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Собянин: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве до четверга, 20 февраля, предупреждает Гидрометцентр.

Медведице Айке преподнесли ледяной торт на день рождения Московского зоопарка, сообщает пресс-служба зоосада.

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