17 февраля, 23:45Новости
Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, рассказал Сергей Собянин.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве до четверга, 20 февраля, предупреждает Гидрометцентр.
Медведице Айке преподнесли ледяной торт на день рождения Московского зоопарка, сообщает пресс-служба зоосада.