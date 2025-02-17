Новости часа: завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века в усадьбе Валуево, рассказал Сергей Собянин.

Около 940 деревьев и свыше 7 тысяч кустарников высадят возле поликлиник в Москве, сообщил Петр Бирюков.

Около двух тысяч инновационных автоматов по продаже билетов установят в столичном метро, следует из сообщения Дептранса.