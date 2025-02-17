Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 21:30

Новости

Новости часа: завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века

Новости часа: завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века

"Мой район. Новости": тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Новости часа: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Собянин: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: завершен еще один этап комплексной реставрации усадьбы Валуево

Новости часа: более 150 студенческих отрядов работают в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века в усадьбе Валуево, рассказал Сергей Собянин.

Около 940 деревьев и свыше 7 тысяч кустарников высадят возле поликлиник в Москве, сообщил Петр Бирюков.

Около двух тысяч инновационных автоматов по продаже билетов установят в столичном метро, следует из сообщения Дептранса.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика