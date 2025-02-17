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Новости

Новости

17 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Новости часа: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

Собянин: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: завершен еще один этап комплексной реставрации усадьбы Валуево

Новости часа: более 150 студенческих отрядов работают в Москве

Собянин: в Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения

Собянин: в студотрядах Москвы состоят более трех тысяч студентов и школьников

Собянин: реконструкция улицы Кульнева завершена на 40%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дан старт проходке нового тоннеля на строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве появится первый в стране кластер лифтостроения, также сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Медведице Айке подарили ледяной торт с рыбой и клюквой в день рождения Московского зоопарка, рассказали в пресс-службе зоосада.

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