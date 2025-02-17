Новости часа: началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дан старт проходке нового тоннеля на строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве появится первый в стране кластер лифтостроения, также сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Медведице Айке подарили ледяной торт с рыбой и клюквой в день рождения Московского зоопарка, рассказали в пресс-службе зоосада.