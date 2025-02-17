Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

В Москве началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща" на новой Рублево-Архангельской линии метро. Сергей Собянин отметил, что этот участок является одним из самых сложных, так как тоннель пройдет под руслом Москвы-реки. За работой тоннелепроходческого комплекса следят более 20 специалистов.

Строительство линии продолжается поэтапно. Сейчас возводят шесть станций, позже добавятся еще две, а в перспективе маршрут продлят в Красногорск. Всего на линии появятся 12 станций, обеспечивающих пересадки на МЦК и четыре линии метро.

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