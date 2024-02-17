Административно-деловой комплекс появится в Хорошёво-Мнёвниках – мэр Москвы

Административно-деловой комплекс появится в Хорошёво-Мнёвниках. Его построят по программе создания мест приложения труда. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В рамках соглашений застройщики получают льготы на возведение жилья, а город – учреждения образования, культуры и спорта, промышленные предприятия, офисы, логистические и торговые комплексы. За четыре года в Москве заключили больше 70 таких взаимовыгодных сделок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.