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Новости

17 февраля, 16:15

Новости

Административно-деловой комплекс появится в Хорошёво-Мнёвниках – мэр Москвы

Административно-деловой комплекс появится в Хорошёво-Мнёвниках – мэр Москвы

Движению Российских студенческих отрядов исполняется 65 лет – Собянин

Собянин: москвичи совершили 60 млн поездок по МЦД-3 за полгода

Почти 600 помещений в домах, построенных по реновации, отданы бизнесу – Собянин

Мэр Москвы: пассажиры МЦД-3 совершили 10 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК

Собянин: пассажиры МЦД-3 совершили 10 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК за полгода

Москва поможет восстановить более 1,2 тыс зданий в Донецке и Луганске – Собянин

Москвичи совершили 60 млн поездок по МЦД-3 за полгода – Собянин

Новости часа: строительство ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни россиян

Новости часа: ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни 30 млн россиян

Административно-деловой комплекс появится в Хорошёво-Мнёвниках. Его построят по программе создания мест приложения труда. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В рамках соглашений застройщики получают льготы на возведение жилья, а город – учреждения образования, культуры и спорта, промышленные предприятия, офисы, логистические и торговые комплексы. За четыре года в Москве заключили больше 70 таких взаимовыгодных сделок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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