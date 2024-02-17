Движению Российских студенческих отрядов исполняется 65 лет – Собянин

Движению Российских студенческих отрядов исполняется 65 лет. Столичных активистов поздравил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В Москве это одна из крупнейших организаций, насчитывающая 135 отрядов и больше 3 тысяч участников. Они проводят множество мероприятий, в том числе фестиваль талантов "ДеТали", туристический слет для любителей полевой кухни и палаточных лагерей, конкурс фотографий "Фокус". Также ребята участвуют во всероссийских и международных проектах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.