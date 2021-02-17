Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями

В Москве заработал первый Центр сопровождаемого проживания для молодых людей старше 18 лет с ментальными особенностями. Одна из его задач – помочь им подготовиться к самостоятельной жизни.

Как рассказал Сергей Собянин, выпускники детских домов там смогут научиться адаптироваться в обществе и приобрести множество жизненно важных навыков.

Всего в этом здании 10 квартир. При этом вся мебель и оборудование в комнатах такие же, как и в привычных квартирах. Курс реабилитации для молодых людей здесь рассчитан на 3–5 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.