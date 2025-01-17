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Новости

17 января, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает экспортерам выходить на новые рынки

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает экспортерам выходить на новые рынки

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации энергокомплекса Москвы в 2025 году

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Новости часа: Собянин сообщил о завершении масштабного проекта по электроснабжению МГУ

Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Мэр Москвы: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В 2024 году московские компании заключили экспортные контракты на 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин

Более 300 тысяч новых рабочих мест появится в Москве по программе создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра и гололедицы.

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