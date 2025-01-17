Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает экспортерам выходить на новые рынки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

В 2024 году московские компании заключили экспортные контракты на 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин

Более 300 тысяч новых рабочих мест появится в Москве по программе создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра и гололедицы.