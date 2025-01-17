Новости часа: Собянин рассказал о модернизации энергокомплекса Москвы в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году планируется внедрение умной электроники на котле № 1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России – ГЭС-1 имени П. Г. Смидовича. Об этом сообщил Сергей Собянин

Пять учебных корпусов построили на западе Москвы за последние 5 лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Москвичей предупредили о гололедице и ветре до 17 метров в секунду 18 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

