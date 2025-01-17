Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 22:30

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Новости часа: Собянин рассказал о модернизации энергокомплекса Москвы в 2025 году

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации энергокомплекса Москвы в 2025 году

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Новости часа: Собянин сообщил о завершении масштабного проекта по электроснабжению МГУ

Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Мэр Москвы: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году планируется внедрение умной электроники на котле № 1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России – ГЭС-1 имени П. Г. Смидовича. Об этом сообщил Сергей Собянин

Пять учебных корпусов построили на западе Москвы за последние 5 лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Москвичей предупредили о гололедице и ветре до 17 метров в секунду 18 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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