Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем контрактов, заключенных при поддержке Московского экспортного центра в 2024 году, превысил 26 миллиардов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пять учебных корпусов площадью более 31 тысячи квадратных метров построили на западе Москвы за пять лет, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Движение на участках 2-й Бауманской улицы и Технического переулка перекроют 19 января, заявили в Дептрансе.