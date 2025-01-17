Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 20:00

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Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Новости часа: Собянин сообщил о завершении масштабного проекта по электроснабжению МГУ

Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Мэр Москвы: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Новости часа: в Москве создадут производство дорожных знаков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем контрактов, заключенных при поддержке Московского экспортного центра в 2024 году, превысил 26 миллиардов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пять учебных корпусов площадью более 31 тысячи квадратных метров построили на западе Москвы за пять лет, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Движение на участках 2-й Бауманской улицы и Технического переулка перекроют 19 января, заявили в Дептрансе.

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