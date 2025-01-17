Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 21 электроподстанцию модернизировали в Москве в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 130 километров тоннелей столичного метро проложили за пять лет, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Посетители Московского зоопарка смогут увидеть детеныша бурой гиены, заявили в администрации зоосада.