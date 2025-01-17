Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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Новости

Новости

17 января, 18:00

Новости

Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Мэр Москвы: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Новости часа: в Москве создадут производство дорожных знаков

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Производство дорожных знаков будет локализовано в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 21 электроподстанцию модернизировали в Москве в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 130 километров тоннелей столичного метро проложили за пять лет, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Посетители Московского зоопарка смогут увидеть детеныша бурой гиены, заявили в администрации зоосада.

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