Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 16:45

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Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

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Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый футбольный манеж в Новогирееве будет доступен для тренировок всем желающим. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 4,5 тысячи деревьев высадили вдоль шоссе и крупных улиц Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, сильный ветер ожидается в столице в канун Крещения.

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