17 января, 16:45Новости
Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый футбольный манеж в Новогирееве будет доступен для тренировок всем желающим. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 4,5 тысячи деревьев высадили вдоль шоссе и крупных улиц Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По данным синоптиков, сильный ветер ожидается в столице в канун Крещения.