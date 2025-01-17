Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый футбольный манеж в Новогирееве будет доступен для тренировок всем желающим. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 4,5 тысячи деревьев высадили вдоль шоссе и крупных улиц Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, сильный ветер ожидается в столице в канун Крещения.