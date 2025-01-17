Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 15:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Новости часа: в Москве создадут производство дорожных знаков

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Производство дорожных знаков будет локализовано в Москве

Собянин пригласил на экскурсии проектов "Открой#Моспром" и "День без турникетов"

"Мой район. Новости": Собянин и Белозеров открыли городской вокзал Щербинка МЦД-2

Сергей Собянин: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На территории бывшего завода "МиГ" планируют построить школы и детские сады, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ольга Галактионова стала директором ГМИИ имени Пушкина, сообщили в министерстве культуры.

Читайте также
мэр МосквыгородспорткультуравидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика