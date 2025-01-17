17 января, 15:45Новости
Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
На территории бывшего завода "МиГ" планируют построить школы и детские сады, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ольга Галактионова стала директором ГМИИ имени Пушкина, сообщили в министерстве культуры.