Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый футбольный манеж открылся на востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На территории бывшего завода "МиГ" планируют построить школы и детские сады, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ольга Галактионова стала директором ГМИИ имени Пушкина, сообщили в министерстве культуры.