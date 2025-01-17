17 января, 10:45Новости
Собянин пригласил на экскурсии проектов "Открой#Моспром" и "День без турникетов"
Более 17 миллионов человек приняли участие в проектах "Открой Моспром" и "День без турникетов" с 2019 года. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, такие акции являются отличным способом рассказать о работе московских промышленных предприятий, IT-компаний, особой экономической зоны "Технополис "Москва", технопарков и других производств.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.