Собянин пригласил на экскурсии проектов "Открой#Моспром" и "День без турникетов"

Более 17 миллионов человек приняли участие в проектах "Открой Моспром" и "День без турникетов" с 2019 года. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, такие акции являются отличным способом рассказать о работе московских промышленных предприятий, IT-компаний, особой экономической зоны "Технополис "Москва", технопарков и других производств.

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