Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 42 виртуальные лаборатории по семи школьным предметам доступны школьникам в МЭШ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подъездные дороги к 15 домам по программе реновации проложили в Москве, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Крещенские купания в столице пройдут на 42 площадках. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства столицы.