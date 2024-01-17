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Новости

Новости

17 января, 17:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Собянин: мост между Балчугом и Крымской набережной откроем в этом году

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке Балчуга

Собянин: в ТиНАО до конца года появится восемь новых школ

Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке острова Балчуг

Новости часа: Собянин рассказал о результатах пяти лет работы проекта "Открой#Моспром"

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 42 виртуальные лаборатории по семи школьным предметам доступны школьникам в МЭШ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подъездные дороги к 15 домам по программе реновации проложили в Москве, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Крещенские купания в столице пройдут на 42 площадках. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства столицы.

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