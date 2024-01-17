Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке Балчуга

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пешеходный мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной откроют в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На востоке Москвы реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Хапиловка. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.