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Новости

Новости

17 января, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке Балчуга

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке Балчуга

Собянин: в ТиНАО до конца года появится восемь новых школ

Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке острова Балчуг

Новости часа: Собянин рассказал о результатах пяти лет работы проекта "Открой#Моспром"

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Собянин: в ТиНАО до конца года появится восемь новых школ 

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пешеходный мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной откроют в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На востоке Москвы реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Хапиловка. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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