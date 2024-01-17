Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь школ появится в ТиНАО в 2024 году. Сергей Собянин сообщил, что в этом округе построят школы для более чем девяти тысяч детей.

Около 5 тысяч новых домовых и городских указателей установили в Москве за 2023 год. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

ЦОДД попросил отказаться от поездок на личном транспорте в Москве 17–18 января из-за снегопадов. Синоптики предупредили, что в столице ожидаются обильные осадки.