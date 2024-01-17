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17 января, 13:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Новости часа: Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Собянин: в ТиНАО до конца года появится восемь новых школ 

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Собянин: за пять лет в проекте "Открой#Моспром" приняли участие 15 млн человек

Собянин: для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Новости часа: на северо-западе Москвы обновят три участка в рамках КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь школ появится в ТиНАО в 2024 году. Сергей Собянин сообщил, что в этом округе построят школы для более чем девяти тысяч детей.

Около 5 тысяч новых домовых и городских указателей установили в Москве за 2023 год. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

ЦОДД попросил отказаться от поездок на личном транспорте в Москве 17–18 января из-за снегопадов. Синоптики предупредили, что в столице ожидаются обильные осадки.

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