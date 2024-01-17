17 января, 12:00Общество
Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Виртуальными лабораториями МЭШ воспользовались более четырех миллионов раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве на этой неделе. Об изменениях предупредил заммэра Максим Ликсутов.
Сильный снегопад начнется в Москве 18 января. Выпасть может до четверти месячной нормы осадков, прогнозировали синоптики.