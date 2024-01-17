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Новости

17 января, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий МЭШ

Собянин: в ТиНАО до конца года появится восемь новых школ 

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Собянин: за пять лет в проекте "Открой#Моспром" приняли участие 15 млн человек

Собянин: для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Новости часа: на северо-западе Москвы обновят три участка в рамках КРТ

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Виртуальными лабораториями МЭШ воспользовались более четырех миллионов раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве на этой неделе. Об изменениях предупредил заммэра Максим Ликсутов.

Сильный снегопад начнется в Москве 18 января. Выпасть может до четверти месячной нормы осадков, прогнозировали синоптики.

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