Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 08:45

Новости

Собянин: за пять лет в проекте "Открой#Моспром" приняли участие 15 млн человек

Собянин: за пять лет в проекте "Открой#Моспром" приняли участие 15 млн человек

Собянин: для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Новости часа: на северо-западе Москвы обновят три участка в рамках КРТ

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех нежилых территорий

"Мой район. Новости": станция "Потапово" будет новой конечной на Сокольнической линии

Новости часа: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

Около 15 миллионов человек познакомились с работой более чем 130 промышленных предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром", который стартовал в столице 5 лет назад. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Также в рамках проекта было организовано больше 30 фотовыставок, которые знакомили с особенностями работы разных производств столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикаобществовидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика