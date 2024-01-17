Собянин: за пять лет в проекте "Открой#Моспром" приняли участие 15 млн человек

Около 15 миллионов человек познакомились с работой более чем 130 промышленных предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром", который стартовал в столице 5 лет назад. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Также в рамках проекта было организовано больше 30 фотовыставок, которые знакомили с особенностями работы разных производств столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.