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Собянин заявил о начале реализации нового стандарта экстренной помощи пациентам

Собянин заявил о начале реализации нового стандарта экстренной помощи пациентам

Собянин открыл новый флагманский центр НИИ скорой помощи им Склифосовского

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Собянин открыл флагманский центр НИИ им Склифосовского

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Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Сергей Собянин открыл на базе НИИ Склифосовского флагманский центр скорой помощи. Мэр города отметил, что благодаря этому институт увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг – более чем в два раза.

В корпусе применили все самые передовые технологии: практику "врач к пациенту" и систему "триаж", которая позволяет экстренно распределить пациентов по категориям и незамедлительно оказать необходимую помощь.

Строительство флагманских центров в Москве направлено на повышение качества и оперативности медпомощи экстренным пациентам. Они появятся в шести городских стационарах. Общее количество мест в них превысит 600.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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