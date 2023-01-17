Собянин заявил о начале реализации нового стандарта экстренной помощи пациентам

Сергей Собянин открыл на базе НИИ Склифосовского флагманский центр скорой помощи. Мэр города отметил, что благодаря этому институт увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг – более чем в два раза.

В корпусе применили все самые передовые технологии: практику "врач к пациенту" и систему "триаж", которая позволяет экстренно распределить пациентов по категориям и незамедлительно оказать необходимую помощь.

Строительство флагманских центров в Москве направлено на повышение качества и оперативности медпомощи экстренным пациентам. Они появятся в шести городских стационарах. Общее количество мест в них превысит 600.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.