15:30Город
Собянин открыл новый флагманский центр НИИ скорой помощи им Склифосовского
Сергей Собянин открыл на базе НИИ Склифосовского флагманский центр скорой помощи. Мэр города отметил, что благодаря этому институт увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг – более чем в два раза.
В корпусе применили все самые передовые технологии: практику "врач к пациенту" и систему "триаж", которая позволяет экстренно распределить пациентов по категориям и незамедлительно оказать необходимую помощь.
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