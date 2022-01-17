Строители начали проходку тоннелей к станции метро "Внуково". Ветка пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" – прямо к аэропорту. Об этом на своей странице в Twitter написал Сергей Собянин.

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