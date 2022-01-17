Собянин осмотрел строящиеся школу и детский сад на Варшавском шоссе

Сергей Собянин осмотрел детский сад и школу, строящиеся в составе жилого комплекса "LIFE-Варшавская" на Варшавском шоссе.

"Ведется большое жилищное строительство – жилой комплекс в несколько очередей. Очень важно обеспечение социальными объектами: детскими садами, школами", – сказал мэр.

Работы ведут за счет инвестора, потом он передаст все права городу. С 2011 года в Москве построили более 300 детских садов и 136 школ. В планах на ближайшие два года построить еще 134 здания для детей. Из городского бюджета оплатят 86, остальные – за счет инвесторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.