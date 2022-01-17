Собянин открыл новые линии по производству детского питания в Москве

Сергей Собянин осмотрел новые линии по производству детского питания на Царицынском молочном комбинате.

В городе впервые начали производить сухие молочные смеси. Раньше их закупали в Белоруссии и в российских регионах. Сейчас обновили линии по производству пюре и соков в рамках офсетного контракта, который город заключил на 10 лет. Он предусматривает поставки 38 позиций – это и пюре, и соки, и сухие смеси, а также творог и кефир.

Обновляют в городе и молочно-раздаточные пункты. Теперь они работают дольше, москвичи могут выбрать для себя максимально удобный. Сейчас в городе 252 таких пункта. Льготные продукты там ежемесячно получают 318 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.