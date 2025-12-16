16 декабря, 17:30Мэр Москвы
Сергей Собянин: метровагоны "Москва-2026" – одни из самых технологичных в мире
На Замоскворецкую линию московского метро вышел новый состав серии "Москва-2026". По словам Сергея Собянина, он является одним из самых технологичных в мире.
Поезд собрали полностью из отечественных комплектующих. Он сохранил все ключевые преимущества предыдущих моделей, включая мощные системы кондиционирования, широкие двери и удобные переходы между вагонами.
