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Новости

16 декабря, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 декабря

Новости часа: объем взаимной торговли между Москвой и Китаем увеличился на 7,7%

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Новости часа: площадка в "Алабушеве" стала центром размещения новых фармкомпаний

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Новости мира: в новые регионы России доставили 30 тыс новогодних подарков для детей

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы в Сколкове

Собянин: новый комплекс онкобольницы № 62 в медкластере в "Сколкове" достроят в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 16 декабря.

Новый комплекс онкологической больницы № 62 в Сколкове достроят в следующем году. Как рассказал Сергей Собянин, на одной большой территории разместят два корпуса, где будут применять все передовые технологии для лечения пациентов. Первый – амбулаторно-стационарный, а второй корпус предназначен для операций и реанимации.

В это же время новый снегопад обрушился на столицу. В МЧС предупреждают, что снег и сильный ветер задержатся в Москве как минимум до утра 17 декабря. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

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