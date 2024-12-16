Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 16 декабря.

Новый комплекс онкологической больницы № 62 в Сколкове достроят в следующем году. Как рассказал Сергей Собянин, на одной большой территории разместят два корпуса, где будут применять все передовые технологии для лечения пациентов. Первый – амбулаторно-стационарный, а второй корпус предназначен для операций и реанимации.

В это же время новый снегопад обрушился на столицу. В МЧС предупреждают, что снег и сильный ветер задержатся в Москве как минимум до утра 17 декабря. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

