Новости часа: объем взаимной торговли между Москвой и Китаем увеличился на 7,7%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Китай увеличили объем взаимной торговли на 7,7% за девять месяцев 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичей предупреждают о снеге, гололедице и сильном ветре до утра 17 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Пассажиры трамваев уже 20 тысяч раз воспользовались автоматической активацией "Тройки" и карты москвича, заявили в Дептрансе.