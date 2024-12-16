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Новости

Новости

16 декабря, 18:30

Новости

Новости часа: объем взаимной торговли между Москвой и Китаем увеличился на 7,7%

Новости часа: объем взаимной торговли между Москвой и Китаем увеличился на 7,7%

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Новости часа: площадка в "Алабушеве" стала центром размещения новых фармкомпаний

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Новости мира: в новые регионы России доставили 30 тыс новогодних подарков для детей

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы в Сколкове

Собянин: новый комплекс онкобольницы № 62 в медкластере в "Сколкове" достроят в 2025 году

Мэр Москвы: в новые регионы России доставили первую партию новогодних сладостей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Китай увеличили объем взаимной торговли на 7,7% за девять месяцев 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичей предупреждают о снеге, гололедице и сильном ветре до утра 17 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Пассажиры трамваев уже 20 тысяч раз воспользовались автоматической активацией "Тройки" и карты москвича, заявили в Дептрансе.

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