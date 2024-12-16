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Новости

16 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Новости часа: площадка в "Алабушеве" стала центром размещения новых фармкомпаний

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Новости мира: в новые регионы России доставили 30 тыс новогодних подарков для детей

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы в Сколкове

Собянин: новый комплекс онкобольницы № 62 в медкластере в "Сколкове" достроят в 2025 году

Мэр Москвы: в новые регионы России доставили первую партию новогодних сладостей

Собянин: площадка "Алабушево" стала центром развития фармацевтической отрасли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Взаимная торговля Москвы и Китая за 9 месяцев 2024 года увеличилась почти на 8%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 80 тысяч браков заключили в Москве в 2024 году, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за снега и сильного ветра, заявили в Гидрометцентре РФ.

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