Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Взаимная торговля Москвы и Китая за 9 месяцев 2024 года увеличилась почти на 8%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 80 тысяч браков заключили в Москве в 2024 году, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за снега и сильного ветра, заявили в Гидрометцентре РФ.