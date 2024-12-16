16 декабря, 16:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Взаимная торговля Москвы и Китая за 9 месяцев 2024 года увеличилась почти на 8%. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 80 тысяч браков заключили в Москве в 2024 году, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за снега и сильного ветра, заявили в Гидрометцентре РФ.