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16 декабря, 10:45

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Мэр Москвы: в новые регионы России доставили первую партию новогодних сладостей

Мэр Москвы: в новые регионы России доставили первую партию новогодних сладостей

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Порядка 30 тысяч детских подарков привезли московские волонтеры в новые регионы России. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Первую партию новогодних сладостей передали ребятам, которые находятся в больницах, детских домах и реабилитационных центрах. Кроме того, волонтеры побывали в детских садах, школах, навестили семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, а также многодетные семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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