Мэр Москвы: в новые регионы России доставили первую партию новогодних сладостей

Порядка 30 тысяч детских подарков привезли московские волонтеры в новые регионы России. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Первую партию новогодних сладостей передали ребятам, которые находятся в больницах, детских домах и реабилитационных центрах. Кроме того, волонтеры побывали в детских садах, школах, навестили семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, а также многодетные семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.