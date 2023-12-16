Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз, рассказал Сергей Собянин.

Девять подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра.

Также на портале появилась информация, что московские спасатели и пожарные стали победителями и призерами престижных профильных состязаний.