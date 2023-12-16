Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тысяч рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошевский, Щукино и Коньково, рассказал Сергей Собянин.

Московские спасатели и пожарные стали победителями и призерами престижных профильных состязаний, сообщается на официальном сайте мэра.

Более одной тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году, сообщили в комплексе городского хозяйства.