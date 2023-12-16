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Новости

16 декабря, 21:30

Безопасность

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тысяч рабочих мест

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тысяч рабочих мест

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Новости часа: компания в Москве сделала более 1,2 тыс зарядных станций для электромобилей

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в столице

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошевский, Щукино и Коньково, рассказал Сергей Собянин.

Московские спасатели и пожарные стали победителями и призерами престижных профильных состязаний, сообщается на официальном сайте мэра.

Более одной тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году, сообщили в комплексе городского хозяйства.

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