16 декабря, 21:30Безопасность
Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тысяч рабочих мест
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошевский, Щукино и Коньково, рассказал Сергей Собянин.
Московские спасатели и пожарные стали победителями и призерами престижных профильных состязаний, сообщается на официальном сайте мэра.
Более одной тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году, сообщили в комплексе городского хозяйства.