Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

В районах Хорошевский, Щукино и Коньково на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появятся современные городские кварталы. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, там построят порядка 169 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки.

Москвичей предупреждают о новом снегопаде и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Непогода ожидается утром в воскресенье, 17 декабря. Столичные коммунальные службы продолжают расчищать город от снега.

Специалисты "Роскосмоса" сфотографировали циклон "Ваня". Они поделились снимками из космоса, сделанными спутником "Метеор-М". Сейчас циклон движется на север.

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