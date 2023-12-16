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16 декабря, 20:30

Общество

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Новости часа: компания в Москве сделала более 1,2 тыс зарядных станций для электромобилей

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в столице

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Новости часа: более 16 тыс человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

В районах Хорошевский, Щукино и Коньково на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появятся современные городские кварталы. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, там построят порядка 169 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки.

Москвичей предупреждают о новом снегопаде и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Непогода ожидается утром в воскресенье, 17 декабря. Столичные коммунальные службы продолжают расчищать город от снега.

Специалисты "Роскосмоса" сфотографировали циклон "Ваня". Они поделились снимками из космоса, сделанными спутником "Метеор-М". Сейчас циклон движется на север.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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