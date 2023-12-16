Новости часа: компания в Москве сделала более 1,2 тыс зарядных станций для электромобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская компания выпустила более 1,2 тысячи зарядных станций для электромобилей с начала года, рассказал Сергей Собянин.

Четыре выделенные полосы для городского транспорта заработали на юге столицы, сообщается на официальном сайте мэра.

В Москве ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду, предупредил комплекс городского хозяйства.