16 декабря, 19:30Общество
Новости часа: компания в Москве сделала более 1,2 тыс зарядных станций для электромобилей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская компания выпустила более 1,2 тысячи зарядных станций для электромобилей с начала года, рассказал Сергей Собянин.
Четыре выделенные полосы для городского транспорта заработали на юге столицы, сообщается на официальном сайте мэра.
В Москве ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду, предупредил комплекс городского хозяйства.