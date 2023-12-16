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Новости

16 декабря, 19:30

Общество

Новости часа: компания в Москве сделала более 1,2 тыс зарядных станций для электромобилей

Новости часа: компания в Москве сделала более 1,2 тыс зарядных станций для электромобилей

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в столице

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Новости часа: более 16 тыс человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская компания выпустила более 1,2 тысячи зарядных станций для электромобилей с начала года, рассказал Сергей Собянин.

Четыре выделенные полосы для городского транспорта заработали на юге столицы, сообщается на официальном сайте мэра.

В Москве ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду, предупредил комплекс городского хозяйства.

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