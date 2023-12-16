Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тыс рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошевский, Щукино и Коньково, рассказал Сергей Собянин.

Электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере Москвы, сообщил Дептранс.

Также в департаменте рассказали о возможности бесплатно упаковать подарки при покупке от 3 тысяч рублей в сувенирных магазинах на 14 станциях метро.