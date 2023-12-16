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Новости

16 декабря, 18:15

Общество

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тыс рабочих мест

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в столице

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Новости часа: более 16 тыс человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Более 16 тыс горожан получили жилье по программе реновации на востоке Москвы – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Принято решение о комплексном развитии территорий в районах Хорошевский, Щукино и Коньково, рассказал Сергей Собянин.

Электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере Москвы, сообщил Дептранс.

Также в департаменте рассказали о возможности бесплатно упаковать подарки при покупке от 3 тысяч рублей в сувенирных магазинах на 14 станциях метро.

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