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16 декабря, 17:30

Общество

Новости часа: Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в столице

Новости часа: Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в столице

Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Новости часа: более 16 тыс человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Более 16 тыс горожан получили жилье по программе реновации на востоке Москвы – Собянин

Собянин рассказал о городских проектах – призерах "Премии Рунета"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Принято решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий еще в трех районах столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в столичных районах Хорошевский, Щукино и Коньково возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости.

Также мэр столицы отметил, что к Новому году в Москве украсили почти 40 парков.

Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидается в течение 17 декабря в столице. О погодных условиях рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.

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