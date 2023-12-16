Новости часа: Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Принято решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий еще в трех районах столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в столичных районах Хорошевский, Щукино и Коньково возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости.

Также мэр столицы отметил, что к Новому году в Москве украсили почти 40 парков.

Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидается в течение 17 декабря в столице. О погодных условиях рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.