Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К Новому году украсили 39 московских парков, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мэр столицы отметил, что украшения сохранятся в парках до февраля.

Электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере Москвы. Об этом сообщил Дептранс.

МЧС предупредило жителей столицы о снеге и гололедице на дорогах в воскресенье, 17 декабря.