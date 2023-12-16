Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 14:15

Общество

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Новости часа: 39 московских парков украсили к Новому году – Собянин

Собянин: 39 московских парков украсили к Новому году  

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Новости часа: более 16 тыс человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Более 16 тыс горожан получили жилье по программе реновации на востоке Москвы – Собянин

Собянин рассказал о городских проектах – призерах "Премии Рунета"

Новости часа: семь городских проектов Москвы получили "Премию Рунета" – Собянин

Семь проектов правительства Москвы стали лауреатами "Премии Рунета" – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К Новому году украсили 39 московских парков, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мэр столицы отметил, что украшения сохранятся в парках до февраля.

Электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере Москвы. Об этом сообщил Дептранс.

МЧС предупредило жителей столицы о снеге и гололедице на дорогах в воскресенье, 17 декабря.

Читайте также
мэр Москвыгородтранспортобществопогодавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика