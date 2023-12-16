Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 13:30

Город

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Новости часа: более 16 тыс человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Более 16 тыс горожан получили жилье по программе реновации на востоке Москвы – Собянин

Собянин рассказал о городских проектах – призерах "Премии Рунета"

Новости часа: семь городских проектов Москвы получили "Премию Рунета" – Собянин

Семь проектов правительства Москвы стали лауреатами "Премии Рунета" – Собянин

Новости часа: свыше 1,3 тыс электробусов работает в Москве более чем на 100 маршрутах

Новости часа: фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся на 36 площадках – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре выделенные полосы для городского транспорта заработали на юге столицы. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада в столице. О работах рассказали в комплексе городского хозяйства.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортдорогиЖКХпогодавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика