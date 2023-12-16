Новости часа: столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичное производство зарядок для электромобилей увеличено в пять раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре выделенные полосы для городского транспорта заработали на юге столицы. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада в столице. О работах рассказали в комплексе городского хозяйства.