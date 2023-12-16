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Новости

16 декабря, 13:00

Культура

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Новости часа: более 16 тыс человек получили жилье по реновации на востоке Москвы

Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Более 16 тыс горожан получили жилье по программе реновации на востоке Москвы – Собянин

Собянин рассказал о городских проектах – призерах "Премии Рунета"

Новости часа: семь городских проектов Москвы получили "Премию Рунета" – Собянин

Семь проектов правительства Москвы стали лауреатами "Премии Рунета" – Собянин

Новости часа: свыше 1,3 тыс электробусов работает в Москве более чем на 100 маршрутах

Новости часа: фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся на 36 площадках – Собянин

Собянин заявил, что стадион "Фили" модернизируют в спортивную арену

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская компания больше чем в пять раз увеличила производство зарядных станций для электромобилей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для юных москвичей в парке "Останкино" открыли лыжную трассу у Садового пруда. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Третьяковская галерея откроет шесть масштабных выставок в Москве в 2024 году. Новые экспозиции анонсировало Министерство культуры.

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