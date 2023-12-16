Новости часа: Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская компания больше чем в пять раз увеличила производство зарядных станций для электромобилей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для юных москвичей в парке "Останкино" открыли лыжную трассу у Садового пруда. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Третьяковская галерея откроет шесть масштабных выставок в Москве в 2024 году. Новые экспозиции анонсировало Министерство культуры.