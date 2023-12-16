16 декабря, 12:00Общество
Новости часа: более 16 тыс человек получили жилье по реновации на востоке Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 16 тысяч человек получили жилье по реновации на востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В парке "Останкино" на ВДНХ открылась бесплатная лыжная трасса. Маршрут составил пять километров.
Оттепель в Москве продлится как минимум три дня, потеплеет до 3 градусов. О погодных изменениях предупредил Гидрометцентр.