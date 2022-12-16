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16 декабря, 22:30

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Собянин: в столице открыто еще 10 центров московского долголетия

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Сергей Собянин сообщил, что в столице открылись еще 10 центров московского долголетия. Такое заявление мэр сделал на открытии центра московского долголетия "Щербинка" и нового дворца бракосочетания "Южное Бутово".

Четырехэтажное здание возвели на месте долгостроя. Дворец бракосочетания был построен по просьбе жителей Южного Бутова. Новый ЗАГС рассчитан на проведение 10 тысяч церемоний заключения брака в год. Кроме того, здесь будут чествовать юбиляров супружеской жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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