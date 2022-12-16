Новости часа: социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с 1 января 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с 1 января 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

iFly обещает вечером 16 декабря возобновить отправку туристов в Египет. Не смогли улететь около тысячи человек. Об этом рассказали представители компании.

Валютные вклады для граждан всегда будут в российских банках. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.