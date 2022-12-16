МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Новости

17:15

Общество

Новости часа: социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с 1 января 2023 года

Новости часа: социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с 1 января 2023 года

Новости часа: Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот

Новости часа: размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 руб

Собянин подписал постановление об индексации соцвыплат на 10%

Собянин сообщил об одновременном открытии сразу 10 центров московского долголетия

Новости часа: Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат на 10%

Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат на 10%

Собянин выступил на пленарном заседании профессионального форума "Моя поликлиника"

Собянин рассказал о программе капремонта поликлиник на форуме "Моя поликлиника"

Новости часа: Путин рассказал о снижении ВВП РФ по итогам года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с 1 января 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

iFly обещает вечером 16 декабря возобновить отправку туристов в Египет. Не смогли улететь около тысячи человек. Об этом рассказали представители компании.

Валютные вклады для граждан всегда будут в российских банках. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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