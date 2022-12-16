16:45Политика
Новости часа: Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совершеннолетние школьники Москвы, потерявшие одного или двух родителей, будут получать соцвыплату. Об этом заявил Сергей Собянин.
В ГД внесли проект, закрепляющий в законе "О мобилизации" право отсрочки для ученых. Соответствующий проект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Турция намерена стать глобальным центром ценообразования на газ. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.