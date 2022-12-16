МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Политика

Новости часа: Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот

Новости часа: Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот

Новости часа: размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 руб

Собянин подписал постановление об индексации соцвыплат на 10%

Собянин сообщил об одновременном открытии сразу 10 центров московского долголетия

Новости часа: Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат на 10%

Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат на 10%

Собянин выступил на пленарном заседании профессионального форума "Моя поликлиника"

Собянин рассказал о программе капремонта поликлиник на форуме "Моя поликлиника"

Новости часа: Путин рассказал о снижении ВВП РФ по итогам года

Собянин: Москва организует новогоднюю праздничную программу для семей участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совершеннолетние школьники Москвы, потерявшие одного или двух родителей, будут получать соцвыплату. Об этом заявил Сергей Собянин.

В ГД внесли проект, закрепляющий в законе "О мобилизации" право отсрочки для ученых. Соответствующий проект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Турция намерена стать глобальным центром ценообразования на газ. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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