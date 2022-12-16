Новости часа: Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совершеннолетние школьники Москвы, потерявшие одного или двух родителей, будут получать соцвыплату. Об этом заявил Сергей Собянин.

В ГД внесли проект, закрепляющий в законе "О мобилизации" право отсрочки для ученых. Соответствующий проект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Турция намерена стать глобальным центром ценообразования на газ. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.