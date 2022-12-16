Новости часа: размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 руб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве с 1 января вырастет до 23 313 рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новые условия льготной ипотеки должны начать действовать с 1 января 2023 года. Такое заявление сделал Михаил Мишустин.

FIFA намерена пересмотреть формат ЧМ-2026: в нем примут участие 48 команд. Об этом сообщил президент FIFA Джанни Инфантино.