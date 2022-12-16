МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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16:30

Общество

Новости часа: размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 руб

Новости часа: размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 руб

Собянин подписал постановление об индексации соцвыплат на 10%

Собянин сообщил об одновременном открытии сразу 10 центров московского долголетия

Новости часа: Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат на 10%

Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат на 10%

Собянин выступил на пленарном заседании профессионального форума "Моя поликлиника"

Собянин рассказал о программе капремонта поликлиник на форуме "Моя поликлиника"

Новости часа: Путин рассказал о снижении ВВП РФ по итогам года

Собянин: Москва организует новогоднюю праздничную программу для семей участников СВО

Собянин продлил до конца 2023 года исследования эффективности онкопрепаратов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве с 1 января вырастет до 23 313 рублей. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новые условия льготной ипотеки должны начать действовать с 1 января 2023 года. Такое заявление сделал Михаил Мишустин.

FIFA намерена пересмотреть формат ЧМ-2026: в нем примут участие 48 команд. Об этом сообщил президент FIFA Джанни Инфантино.

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