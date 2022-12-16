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16:15

Общество

Собянин подписал постановление об индексации соцвыплат на 10%

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С 1 января 2023 года социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10%. Постановление подписал Сергей Собянин.

Увеличат размер пособий многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготникам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц, эти доплаты получают более двух миллионов москвичей.

Все ранее введенные льготы сохранят в неизменном виде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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