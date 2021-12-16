Собянин поздравил причастных к получению Москвой двух наград World Travel Awards

Столица взяла награды в двух номинациях престижной премии в мире туризма World Travel Awards. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Наш любимый город завоевал две награды World Travel Awards – 2021! Это самая престижная премия в мире туризма, мы уже несколько лет подряд побеждаем в топовых номинациях", – отметил мэр столицы.

В этом году Москва стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим – для коротких поездок. Кроме того, столица вместе с Санкт-Петербургом получила приз за продвижение внутреннего туризма с проектом "Два города – миллион впечатлений".

Сергей Собянин поздравил всех причастных с этим достижением и поблагодарил туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.