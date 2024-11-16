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Новости

Новости

16 ноября, 21:30

Новости

Новости часа: столичным автовокзалам присвоили цвет и обозначили их ключевые направления

Новости часа: столичным автовокзалам присвоили цвет и обозначили их ключевые направления

Собянин: все 48 финалистов "Большой перемены" из Москвы стали победителями и призерами

Собянин: на улицах Москвы появились 87 новых указателей

Новости часа: число спасенных пациентов с инфарктом миокарда в Москве удвоилось за 10 лет

Новости часа: более 250 тысяч человек посетили пространство "Молодежь Москвы"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Новости часа: мэр Москвы рассказал о бесплатном мультиформатном пространстве для молодежи

Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Новости часа: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Новости часа: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каждому из столичных автовокзалов присвоили свой цвет и обозначили ключевые направления, передает сайт мэра Москвы.

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в трех округах Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На ВДНХ открылась первая международная интеллиада – турнир по шахматам, шашкам и го, рассказали в департаменте спорта Москвы.

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