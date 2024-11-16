Новости часа: столичным автовокзалам присвоили цвет и обозначили их ключевые направления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каждому из столичных автовокзалов присвоили свой цвет и обозначили ключевые направления, передает сайт мэра Москвы.

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в трех округах Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На ВДНХ открылась первая международная интеллиада – турнир по шахматам, шашкам и го, рассказали в департаменте спорта Москвы.