Новости часа: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

Более 150 поездов "Москва-2020" курсирует в столичном метрополитене, а в октябре парк пополнился 48 вагонами поезда этой модели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На территории Лосиноостровского района в рамках программы реновации строят семь домов. Об этом заявила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Сотрудники столичного управления ГИБДД с начала 2023 года провели более 17 тысяч бесед и занятий по безопасности дорожного движения с детьми в школах и детских садах.