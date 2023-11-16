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Новости

16 ноября, 23:30

Новости

Новости часа: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

Новости часа: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

В Москве модернизируют систему подготовки профессиональных кадров – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидирован

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства дорог в районе "Москва-Сити"

Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году

Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Более 150 поездов "Москва-2020" курсирует в столичном метрополитене, а в октябре парк пополнился 48 вагонами поезда этой модели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На территории Лосиноостровского района в рамках программы реновации строят семь домов. Об этом заявила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Сотрудники столичного управления ГИБДД с начала 2023 года провели более 17 тысяч бесед и занятий по безопасности дорожного движения с детьми в школах и детских садах.

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