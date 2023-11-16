Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 23:15

Новости

В Москве модернизируют систему подготовки профессиональных кадров – Собянин

В Москве модернизируют систему подготовки профессиональных кадров – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидирован

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства дорог в районе "Москва-Сити"

Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году

Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: новые проезды и надземный переход сделают в районе "Москва-Сити"

В ближайшие годы Москва реализует комплекс мер по модернизации системы подготовки профессиональных кадров, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Сейчас на рынке труда в Москве огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Чтобы помочь абитуриентам определиться с местом учебы, в столице провели масштабный фестиваль колледжей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородобразованиевидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика