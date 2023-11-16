В Москве модернизируют систему подготовки профессиональных кадров – Собянин

В ближайшие годы Москва реализует комплекс мер по модернизации системы подготовки профессиональных кадров, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Сейчас на рынке труда в Москве огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Чтобы помочь абитуриентам определиться с местом учебы, в столице провели масштабный фестиваль колледжей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.