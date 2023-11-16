16 ноября, 23:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро
В столичном метрополитене продолжилась модернизация парка поездов. В октябре там появилось 48 новых составов "Москва-2020". Об этом рассказал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Тарифы на поезда и автобусы "Аэроэкспресса" вырастут с 1 декабря, сообщили на сайте компании
Власти Москвы выделили землю для строительства индустриального парка в Зеленограде. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.