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Новости

16 ноября, 23:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидирован

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства дорог в районе "Москва-Сити"

Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году

Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: новые проезды и надземный переход сделают в районе "Москва-Сити"

Собянин: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

В столичном метрополитене продолжилась модернизация парка поездов. В октябре там появилось 48 новых составов "Москва-2020". Об этом рассказал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Тарифы на поезда и автобусы "Аэроэкспресса" вырастут с 1 декабря, сообщили на сайте компании

Власти Москвы выделили землю для строительства индустриального парка в Зеленограде. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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