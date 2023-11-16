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16 ноября, 20:00

Новости

Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году

Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: новые проезды и надземный переход сделают в районе "Москва-Сити"

Собянин: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

Новости часа: фестиваль колледжей в Москве посетили 18 тысяч человек

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

В столичном метрополитене курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Парк подземки только за прошлый месяц пополнился 48 такими составами. В 2024 году эти вагоны планируют запустить на Замоскворецкой ветке.

В столице завершился сезон речной навигации. Официальная церемония прошла 16 ноября на Северном речном вокзале. В этом году на круизном и прогулочном флоте было совершено свыше 2 миллионов поездок и эти показатели гораздо выше прошлого сезона.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты начали повышать температуру в системе отопления Москвы из-за похолодания, которое придет в город уже на этой неделе. Ночью столбики термометров опустятся до минус 11 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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