Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

В столичном метрополитене курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Парк подземки только за прошлый месяц пополнился 48 такими составами. В 2024 году эти вагоны планируют запустить на Замоскворецкой ветке.

В столице завершился сезон речной навигации. Официальная церемония прошла 16 ноября на Северном речном вокзале. В этом году на круизном и прогулочном флоте было совершено свыше 2 миллионов поездок и эти показатели гораздо выше прошлого сезона.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты начали повышать температуру в системе отопления Москвы из-за похолодания, которое придет в город уже на этой неделе. Ночью столбики термометров опустятся до минус 11 градусов.

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